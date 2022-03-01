Президент призначив голову Київської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у вівторок, 1 березня.
"Оборона столиці – насамперед. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян мав усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", – сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем Сил підтримки. Він на високому рівні забезпечував інженерну підтримку ЗСУ у 2014-15 роках. Наразі він працює у РНБО державним експертом Служби військової безпеки.
Указ про призначення Миколи Жирнова вже з’явився на сайті глави держави.
Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у вівторок, 1 березня.
"Оборона столиці – насамперед. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян мав усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", – сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем Сил підтримки. Він на високому рівні забезпечував інженерну підтримку ЗСУ у 2014-15 роках. Наразі він працює у РНБО державним експертом Служби військової безпеки.
Указ про призначення Миколи Жирнова вже з’явився на сайті глави держави.
Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України.
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