Президент призначив голову Київської військової адміністрації

13:07 01 березень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації.



Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у вівторок, 1 березня.



"Оборона столиці – насамперед. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян мав усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", – сказав глава держави.



Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем Сил підтримки. Він на високому рівні забезпечував інженерну підтримку ЗСУ у 2014-15 роках. Наразі він працює у РНБО державним експертом Служби військової безпеки.



Указ про призначення Миколи Жирнова вже з’явився на сайті глави держави.



Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України.