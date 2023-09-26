Президент Нацради Австрії виступив у Верховній Раді

17:59 26 вересня Київ, Україна

Про це у своєму Facebook розповів голова парламенту Руслан Стефанчук. Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка 26 вересня виступив на пленарному засіданні Верховної Ради. Він заявив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу "стільки, скільки потрібно".

"Всі знають, що Австрія нейтральна у військовому плані, однак ми не політично нейтральні, і тому зайняли дуже чітку і недвозначну позицію в цій війні. Австрія не може і не мовчатиме, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить", - сказав Соботка з трибуни українського парламенту.

Відень вже надав фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму понад 152 млн євро.



За словами голови Нацради, Австрія продовжуватиме надавати українцям гуманітарну допомогу "стільки, скільки потрібно".



Руслан Стефанчук подякував австрійському колезі за підтримку та солідарність з Україною та українським народом.