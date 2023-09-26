Президент Нацради Австрії виступив у Верховній Раді

Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка 26 вересня виступив на пленарному засіданні Верховної Ради. Він заявив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу "стільки, скільки потрібно".
Про це у своєму Facebook розповів голова парламенту Руслан Стефанчук.
Відень вже надав фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму понад 152 млн євро.
За словами голови Нацради, Австрія продовжуватиме надавати українцям гуманітарну допомогу "стільки, скільки потрібно".
Руслан Стефанчук подякував австрійському колезі за підтримку та солідарність з Україною та українським народом.
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