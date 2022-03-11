Президент розпочав робочий візит до Туреччини

12:36 16 жовтень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Про це повідомляє пресслужба глави держави в п'ятницю, 16 жовтня.



Зазначено, що глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.



"Сторони обговорять широкий спектр питань взаємовідносин між Україною і Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.



Незабаром після прильоту в Стамбул кортеж Зеленського вирушив у Вселенський патріархат. Там програмою візиту запланована спільна молитва за Україну в церкві Святого Георгія і зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.



На 17:00 заплановано початок церемонії підписання низки двосторонніх угод, після чого відбудеться спільна пресконференція глав держав.



У складі української делегації міністр оборони Андрій Таран, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, заступник міністра оборони Анатолій Петренко, командувач ВМС Олексій Неіжпапа.



Також в Стамбул прилетіли керівники провідних підприємств військово-промислового комплексу України: ВАТ Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв, ДП Івченко-Прогрес Ігор Кравченко, ПАТ ФЕД Віктор Попов.



Президента супроводжує дружина Олена Зеленська і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.