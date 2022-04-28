Президентка Молдови виступила за відставку уряду і дострокові вибори

12:46 30 листопада Київ, Україна

30 листопада, на першій пресконференції в ролі президента Молдови, Мая Санду заявила, що чинний уряд має піти у відставку, а також про необхідність проведення дострокових парламентських виборів.

"На минулих президентських виборах люди голосували не тільки проти Ігоря Додона, а й проти його уряду, нинішньої влади, методів, якими Додон веде політику. Це основний меседж цих виборів. І він ясний для нас, і повинен бути зрозумілий усім іншим: цей уряд має піти. Ми дотримувалися цієї точки зору раніше, дотримуємося її зараз, після того, як побачили підсумки виборів", - сказала Санду.

За словами обраного президента, свого часу уряд її відправив у відставку, тому що "парламентська більшість злякалася реформи юстиції".

"Ми виступаємо за відставку уряду. Було б добре, щоб уряд подав у відставку з власної ініціативи. Якщо ні - будемо обговорювати в парламенті", - заявила Санду.

При цьому, вона підкреслила, що "до того, як піти, цей уряд повинен виконати зобов'язання" - "бюджет на наступний рік має бути представлений в парламенті і затверджений".



Відповідаючи на питання, вона висловилася проти створення нового уряду за підтримки депутатів від партії соціалістів.

"Ми бачили, що соціалісти не хочуть реальної реформи юстиції та боротьби з корупцією. А за підсумками нинішніх виборів громадяни надали мені мандат якраз для того, щоб вести боротьбу з корупцією. У парламенті немає такої політичної волі. Тому я вважаю за необхідне і розпуск парламенту. Щоб провести дострокові вибори, "перезавантажити" парламент і сформувати інший уряд", - сказала Санду.

Повноваження чинного президента Молдавії Додона закінчуються 23 грудня, інавгурація нового президента відбудеться 24 або 25 грудня.