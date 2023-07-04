Президент Литви закликає НАТО підтримати прагнення України до членства

12:29 04 липня Київ, Україна





В ході інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що росія може трактувати будь-яку нерішучість Альянсу як ознаку слабкості. Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників в НАТО виявити більше рішучості щодо прагнень України до членства на саміті 11-12 липня.В ході інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що росія може трактувати будь-яку нерішучість Альянсу як ознаку слабкості.

"Ми не повинні боятися приймати серйозні рішення, інакше путінський режим вирішить, що західні союзники надто слабкі і можуть бути змушені поступитися", - підкреслив Науседа.

Він також додав: "Більш чітка позиція щодо перспектив членства України, ймовірно, зміцнить бойовий дух українських солдатів на полі бою. Це дуже важливо".



Президент Литви зазначив, що деякі члени НАТО ставляться до таких рішучіших формулювань щодо членства України з побоюванням. Однак він бачить "зсув" у мисленні їхніх лідерів.