Президент Литви закликав канцлера Німеччини поставити Україні танки

09:45 27 квітня Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поставити Україні бойові танки Leopard.

"Я не займаю посаду канцлера Олафа Шольца. Можу тільки сказати, що я зробив би на його місці: поставив би танки", - сказав він.

Науседа сказав, що Німеччина рухається у правильному напрямку, але якщо вона хоче бути послідовною, вона не може зупинятися на півдорозі.

"Дуже важливо, щоб Україна наразі отримала необхідну їй військову техніку. Не завтра чи післязавтра – тоді може бути надто пізно”, – додав він.

Глава Литви закликав НАТО перейти від повітряного спостереження до протиповітряної оборони, заявивши, що війна в Україні показала важливість потенціалу протиповітряної оборони.

"Завдяки спостереженню за повітряним простором наші пілоти в цей час можуть збирати інформацію лише про порушення повітряного простору. Але наказу збивати бойові літаки супротивника в екстреній ситуації немає", - сказав він.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у вівторок заявила про дозвіл компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.