Президент Литви прибув до Києва з неанонсованим візитом

10:14 28 червня Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа 28 червня прибув із неанонсованим візитом до Києва, повідомила пресслужба литовського президента.



У Києві Науседа зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, а також візьме участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України.



Також президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Україні.



Президент прибув до Києва з Гааги. Там напередодні на зустрічі глав 7 держав йшлося про подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де у четвер розпочинається засідання Ради європейських лідерів.



11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО.

Сьогодні вранці у Твіттері Науседа повідомив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які передадуть Україні.



Нагадаємо, Литва разом із союзниками закупить для України засоби ППО на €107,5 млн.