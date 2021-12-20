Президент Литви відвідає Україну з робочим візитом

14:19 15 березень Київ, Україна

У четвер, 18 березня, в Україну прибуде глава Литви Гітанас Науседа, спікер парламенту Дмитро Разумков запросив його виступити в Раді.

Таку заяву зробив Разумков на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 15 березня.

"У четвер в Україні буде президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту", - сказав Разумков.

За словами голови Ради, він обговорив виступ Науседи з представниками фракцій і груп і вони підтримали ініціативу.

"Оскільки Литва є постійним нашим партнером, партнером як в рамках діяльності на майданчиках ПАРЄ, в рамках Балтік+ і багатьох інших міжнародних організаціях, а також це надійний партнер, з яким ми проходимо ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною, перед Європою і в тому числі перед світом. Тому що нас об'єднує багато спільного і в історії, і, я впевнений, в майбутньому", - підкреслив він.

Литовський президент Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав українську владу бути сильною на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції, закріпленої в українському Основному законі.