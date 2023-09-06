Президент Литви: корупція в Україні перешкоджає постачанню зброї

15:05 05 вересня Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що корупція в Україні стає суттєвою перешкодою для постачання західної зброї Збройним силам України.



Він висловив цю позицію у світлі того факту, що країни, які надають підтримку Україні, повинні враховувати думку своїх виборців та суспільства, оскільки вони є демократичними державами.



Глава Литви підкреслив, що великі корупційні скандали в Україні негативно впливають на репутацію країни і створюють перешкоди для постачання зброї. Ця заява була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про заміну міністра оборони Олексія Резнікова.



Незважаючи на те, що у заяві глави держави не було явної згадки про корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування з приводу зловживань та хабарництва під час закупівель.