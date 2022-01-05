Президент ініціював створення двох держпремій

14:44 24 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський направив на розгляд Кабінету міністрів України лист про заснування двох Державних премій.

За вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення - Державна премія імені Бориса Патона, і за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва - Державна премія імені Мирослава Скорика.

Про це він заявив під час виступу на урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у понеділок, 24 серпня.



Так, Зеленський назвав Патона і Скорика "геніями сучасності, з якими нам пощастило жити в один час".

"Вони удостоєні високих державних нагород. Вони творили нашу історію і славу України в світі ", - сказав він.

Відзначимо, в середу, 19 серпня, на 102-му році життя помер український вчений, колишній президент Національної академії наук України (НАНУ) Борис Патон. За словами його колег, академік помер від захворювання серцево-судинної системи. А 25 березня 2020 Борис Патон покинув пост президента НАН України. Відзначимо, що на цій посаді академік був з 1962 року.

Видатний композитор Мирослав Скорик помер на 82-му році життя 1 червня 2020 року.