Президент і перша леді відвідали "Головний військовий клінічний госпіталь"

17:06 24 серпень Київ, Україна

Володимир і Олена Зеленська відвідали поранених, які проходять лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі.

"У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Національний військово-медичний клінічний центр" Головний військовий клінічний госпіталь "і поспілкувалися з пораненими захисниками і їх близькими", - йдеться в повідомленні.

Так, Зеленський подякував за службу військових і побажав одужання.

"Вдячні вам за службу. Потужні, сміливі хлопці, захищаєте нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим - здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним - тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності ", - сказав він.

Серед іншого, Президент поцікавився, чи надається пораненим вся необхідна допомога. Медики розповіли про стан військових, які отримали важкі поранення на передовій, і про їх лікуванні.

Захисників, що перебувають на лікуванні, також привітав музикант Сергій Міхалок з групою "Ляпіс 98". Вони виконали композицію "Воїни світла" і вручили подарунки.

"Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви все видужаєте. І ви будете жити, як і ми, в мирній прекрасній країні ", - сказав Сергій Міхалок.

Президент України вручив військовим державні нагороди.