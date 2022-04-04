Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр жалкує про колишню підтримку РФ

20:33 04 квітня Київ, Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки у політичних відносинах з Росією і тепер жалкує про колишню підтримку РФ.

"Моя прихильність до газопроводу "Північний потік - 2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери. Я не вірив, що Володимир Путін прийме повну економічну, політичну та моральну аварію своєї країни заради свого імперського божевілля", - заявив Штайнмаєр.

Штайнмайєр також визнав невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю Росії" та спробою включити Росію у спільну архітектуру європейської безпеки".



Краще пізно, ніж ніколи, але чи не надто велику ціну ми заплатили за прозріння Штайнмайєра?