Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр жалкує про колишню підтримку РФ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав помилки у політичних відносинах з Росією і тепер жалкує про колишню підтримку РФ.
Штайнмайєр також визнав невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю Росії" та спробою включити Росію у спільну архітектуру європейської безпеки".
Краще пізно, ніж ніколи, але чи не надто велику ціну ми заплатили за прозріння Штайнмайєра?
Краще пізно, ніж ніколи, але чи не надто велику ціну ми заплатили за прозріння Штайнмайєра?
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