Президент Франції виступив за створення плану безпеки Європи

07:17 20 січень Київ, Україна

Глава Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якнайшвидше створити та реалізувати новий план загальноєвропейської безпеки, що включає заходи щодо ослаблення напруги у відносинах з Росією.



Про це він заявив під час виступу в Європарламенті з нагоди початку головування Франції в ЄС з 1 січня.

"Французька пропозиція полягає в тому, щоб створити разом європейську силу майбутнього... незалежну Європу, яка справлятиметься у вирішенні власного майбутнього, а не покладатиметься на рішення інших великих держав", - сказав Макрон.

За його словами, після побудови нової системи безпеки нею потрібно "поділитися з союзниками щодо НАТО і запропонувати РФ для переговорів".



Французький лідер підкреслив, що голос Європи має бути єдиним і сильним у питаннях стратегічної зброї та контролю над збройними силами.

"Безпека нашого континенту як сили миру та рівноваги вимагає стратегічного переозброєння", – сказав Макрон.

Він також наголосив на необхідності "відвертого та вимогливого" діалогу з РФ. За його словами, Європа має висувати свої вимоги та добиватися їхнього виконання, а відкритий діалог необхідний через "дестабілізацію, втручання та маніпуляцію" з боку Москви.



Він запропонував провести саміт ЄС за участю глави Кремля.

"Дуже важко проводити політику суверенітету від РФ, якщо ми вирішили не розмовляти з нею", - зазначив президент Франції і закликав країни ЄС позбутися залежності від російських газу та нафти заради власного суверенітету.

Президент Франції також повідомив євродепутатам, що Париж та Берлін працюють над відродженням "нормандського формату" переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України.



Нагадаємо, на Заході вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза можливого вторгнення підштовхнула країни НАТО до поступок. Росія вимагає від Альянсу зобов'язатися не брати нових членів, включаючи Україну. 10 січня РФ провела переговори з безпеки зі США, 12 січня – з НАТО. На них Москві не вдалося досягти прогресу у питанні заборони на членство України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів можуть вирішувати питання готовності України до вступу. Цього тижня мають відбутися переговори між держсекретарем США та російським міністром закордонних справ.