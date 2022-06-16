Президент Франції та канцлер Німеччини зробили свої перші заяви під час відвідування Києва

12:10 16 червня Київ, Україна





Макрон у коментарі France 24 сказав, що вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і вирушать на «місце військових дій, де були скоєні масові вбивства», маючи на увазі Ірпінь. Французький лідер назвав звірства росіян у містах під Києвом воєнними злочинами. Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили перші заяви після прибуття до Києва разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.Макрон у коментарі France 24 сказав, що вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і вирушать на «місце військових дій, де були скоєні масові вбивства», маючи на увазі Ірпінь. Французький лідер назвав звірства росіян у містах під Києвом воєнними злочинами.

«Це послання європейської єдності, адресоване українським чоловікам та жінкам, про підтримку. Я прибув поговорити як про сьогодення, так і майбутнє, оскільки найближчі тижні, як ми знаємо, будуть дуже важкими», – заявив Макрон.

Також із делегацією приїхала міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

«Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності», – сказала вона у коментарі BFMTV.

У свою чергу Шольц у коментарі Bild заявив, що Україна продовжить отримувати від Німеччини фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

«Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомогу, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжено. І що ми продовжуватимемо її, поки це необхідно для боротьби України за незалежність», - заявив Шольц.

Додамо, що Шольц та Макрон кілька разів говорили з російським диктатором володимиром путіним, що викликало невдоволення в українському суспільстві. Зокрема, нещодавно вони обговорювали з ним розблокування портів для вивезення українського зерна.



Крім того, Макрон раніше пропонував Україні поступитися суверенітетом, щоб «зберегти обличчя путіну», а також заявляв, що Україні доведеться домовлятися з росією про мир після завершення боїв.



Також додамо, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі раніше пропонував мирний план, який не передбачає вступу України до НАТО.



Макрон, Шольц та Драгі прибули до України напередодні обговорення Єврокомісією надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.