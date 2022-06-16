Президент Франції та канцлер Німеччини зробили свої перші заяви під час відвідування Києва

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили перші заяви після прибуття до Києва разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
Макрон у коментарі France 24 сказав, що вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і вирушать на «місце військових дій, де були скоєні масові вбивства», маючи на увазі Ірпінь. Французький лідер назвав звірства росіян у містах під Києвом воєнними злочинами.
Макрон у коментарі France 24 сказав, що вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і вирушать на «місце військових дій, де були скоєні масові вбивства», маючи на увазі Ірпінь. Французький лідер назвав звірства росіян у містах під Києвом воєнними злочинами.
Також із делегацією приїхала міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.
У свою чергу Шольц у коментарі Bild заявив, що Україна продовжить отримувати від Німеччини фінансову, гуманітарну та військову допомогу.
Додамо, що Шольц та Макрон кілька разів говорили з російським диктатором володимиром путіним, що викликало невдоволення в українському суспільстві. Зокрема, нещодавно вони обговорювали з ним розблокування портів для вивезення українського зерна.
Крім того, Макрон раніше пропонував Україні поступитися суверенітетом, щоб «зберегти обличчя путіну», а також заявляв, що Україні доведеться домовлятися з росією про мир після завершення боїв.
Також додамо, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі раніше пропонував мирний план, який не передбачає вступу України до НАТО.
Макрон, Шольц та Драгі прибули до України напередодні обговорення Єврокомісією надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
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