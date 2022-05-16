Президент Фінляндії розповів про телефонну розмову з Путіним

14:01 16 травня Київ, Україна

Краще насторожитися, якщо твоя сусідня країна Росія, заявив Саулі Нііністе президент Фінляндії.



У безпековій політиці, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові - коментує президент Фінляндії.



Повномасштабне вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну..



Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Ніїністе, пояснюючи рішення країни подати заявку на членство в У безпековій політиці, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові - коментує президент Фінляндії.Повномасштабне вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну..Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Ніїністе, пояснюючи рішення країни подати заявку на членство в НАТО , розповів він в інтерв'ю CNN.

"Хоча я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз чи в майбутньому, але політичний ландшафт у Європі та світі не залишає місця для нейтральних країн", - заявив Нііністе.

Повідомляючи Путіна у телефонній розмові про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією президента РФ.