Президент Фінляндії розповів про телефонну розмову з Путіним

Краще насторожитися, якщо твоя сусідня країна Росія, заявив Саулі Нііністе президент Фінляндії.
У безпековій політиці, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові - коментує президент Фінляндії.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну свідчить про те, що Кремль може напасти на незалежну сусідню країну..
Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Ніїністе, пояснюючи рішення країни подати заявку на членство в НАТО, розповів він в інтерв'ю CNN.
Повідомляючи Путіна у телефонній розмові про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією президента РФ.
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