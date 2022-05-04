Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій ЄС проти росії

11:32 04 травня Київ, Україна

ЄС пропонує заборонити весь імпорт російської нафти - морської та трубопровідної, сирої та очищеної. При цьому Урсула фон дер Ляєн уточнила, що таке рішення далося не просто через те, що деякі країни ЄС все ще залежать від російської нафти.

"Ми подбаємо про те, щоб постачання російської нафти поступово припинити впорядковано. Таким чином, щоб ми та наші партнери могли забезпечити альтернативні шляхи постачання та мінімізувати вплив на світові ринки. Тому ми поступово припинимо постачання сирої нафти до росії протягом шести місяців, а продуктів переробки нафти - до кінця року", - заявила президентка Єврокомісії.

Шостий пакет включає:

Санкції проти високопоставлених військових та інших осіб, які звинувачуються у скоєнні військових злочинів у Бучі та тих, хто винен у блокаді Маріуполя. Це посилає ще один важливий сигнал усім винуватцям війни кремля: ми знаємо, хто ви, і ви відповідатимете.

Відключення від SWIFT найбільшого російського банку - "Сбербанк" та ще двох великих фінустанов. За даними Politico, йдеться про Московський кредитний банк і Россєльхозбанк, які входять до переліку системно важливих для російського фінансового ринку.

Заборона державним інформаційним мовникам країни-агресора працювати в ефірі ЄС (їм більше не буде дозволено поширювати путінську брехню та пропаганду в ЄС, у будь-якій формі - по кабелю, через супутник, в інтернеті або за допомогою додатків для смартфонів).

Поетапна відмова від російської нафти.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз хоче перемоги України у цій війні.



З моменту визнання росією "незалежності" окупованих нею територій на Донбасі та початку повномасштабної війни проти України Євросоюз запровадив п'ять пакетів санкцій проти рф, останній із них – на початку квітня.