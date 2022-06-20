Президентка Єврокомісії переконана, що Україна набуде статусу кандидата на саміті

12:13 20 червня Київ, Україна

Урсула фон дер Ляєн упевнена, що лідери країн Євросоюзу на саміті погодяться надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомляє польське PAP, про це вона сказала в інтерв'ю німецькому громадському телебаченню.

"Я глибоко переконана, що ми отримаємо позитивне рішення та підтримка буде. Курс уже визначено", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що після набуття статусу швидкість їхнього просування до членства залежатиме від країн-кандидатів. Президентка Єврокомісії нагадала приклад Словаччини, яка набула перспективи у 1999 році і змогла приєднатися у 2004, і Туреччини, яка зараз далі від потенційного членства, ніж була на той момент.



17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки щодо заявок на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.



Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, аби не втратити нового статусу та просуватися до наступного етапу процедури.