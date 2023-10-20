Президентка Єврокомісії закликає продовжувати підтримувати Україну, щоб не допустити "заморожування" війни

10:33 20 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз та США мають поєднати зусилля, щоб не дати росії заморозити війну в Україні та надати Україні гарантії безпеки для досягнення сталого миру.
 
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу з публічною лекцією в Університеті Гудзона у США.

За її словами, росія не може виграти війну в Україні, тому намагається її заморозити, щоб відновити сили та завдати нового удару.
"Зараз настав час подвоїти зусилля, у фінансуванні або в постачанні обладнання, щоб продовжувати підвищувати ціну цієї війни для росії, і стримати наміри тих, хто зараз спостерігає за нами, щоб перевірити, чи може наша витривалість зрівнятися з їхньою. Саме тому наші санкції мають залишатися чинними", — сказала президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн додала, що світ має бути з Україною стільки, скільки потрібно.
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде потрібно. Не лише тому, що це було б правильно так зробити, а й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - сказала фон дер Ляєн.