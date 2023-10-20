Президентка Єврокомісії закликає продовжувати підтримувати Україну, щоб не допустити "заморожування" війни

Європейський Союз та США мають поєднати зусилля, щоб не дати росії заморозити війну в Україні та надати Україні гарантії безпеки для досягнення сталого миру.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу з публічною лекцією в Університеті Гудзона у США.
За її словами, росія не може виграти війну в Україні, тому намагається її заморозити, щоб відновити сили та завдати нового удару.
За її словами, росія не може виграти війну в Україні, тому намагається її заморозити, щоб відновити сили та завдати нового удару.
Фон дер Ляєн додала, що світ має бути з Україною стільки, скільки потрібно.
З Russia's war on Ukraine to Hamás' terrorist attacks on Israel.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023
These crises, however different, call on Europe and America to take a stand – and stand together.
We must support these democracies ↓ https://t.co/frAVMfc1pz
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