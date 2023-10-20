Президентка Єврокомісії закликає продовжувати підтримувати Україну, щоб не допустити "заморожування" війни

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде потрібно. Не лише тому, що це було б правильно так зробити, а й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - сказала фон дер Ляєн.