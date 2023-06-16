Президентка Єврокомісії закликає до повного виведення російських військ із України

15:26 31 травня Київ, Україна

З метою завершення війни росії проти України було висунуто пропозиції про переговори, які обов'язково повинні враховувати повне виведення російських військ з території України. Інакше можливе заморожування конфлікту.



Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про це у своєму виступі на форумі GLOBSEC 2023, повідомляє офіційний сайт Європейської комісії у середу, 31 травня.

"Наразі ведуться інтенсивні дискусії про мирні плани та припинення вогню. Насамперед слід дотримуватися принципу: нічого не вирішувати щодо України без її участі. Ми прагнемо справедливого миру разом з Україною - миру, який не буде винагородою для агресора, а буде ґрунтуватися на засадах Статуту Організації Об'єднаних Націй та повазі права українського народу на самовизначення", - наголосила президентка Європейської комісії.

За її словами, припинення вогню, яке призводить до заморожування конфлікту, не є довгостроковим рішенням.

"Ми маємо досвід припинення вогню, який стався в 2014 році, і ми бачимо, що сталося з цією угодою минулого лютого, коли росія почала вторгнення. Припинення вогню за своєю природою буде нестабільним і може дестабілізувати регіон уздовж лінії фронту. У таких умовах ніхто не буде готовий вкладати чи відновлювати, а сам конфлікт може поновитися будь-якої миті. Ні, справедливого миру може бути досягнуто лише через повне виведення російських військ та їхнього озброєння з території України", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.



Глава Європейської комісії закликала "всіх, хто здатний" надати Україні артилерію та зброю великої дальності.

"Справжня потреба полягає у військовій підтримці для українських Збройних сил. Ось чому ми запропонували закон про виробництво боєприпасів – ми називаємо його ASAP. Ми хочемо стимулювати нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва необхідних 155-мм та 152-мм артилерійських снарядів. А всі, хто може, повинні надати Україні артилерійські установки та системи дальньої дії, які допоможуть зрівняти розрив у вогневій міці з силами, що вторгаються", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що підтримка необхідна для бойової підготовки української армії.