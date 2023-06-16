Президентка Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю. Про це вона сказала на форумі Globsec 2023, який проходить у Братиславі у Словаччині.
Фон дер Ляєн наголосила, що нагальною потребою є військова допомога для підтримки зусиль Збройних сил України. І тому в ЄС запропонували ініціативу щодо виробництва боєприпасів.
Фон дер Ляєн наголосила, що нагальною потребою є військова допомога для підтримки зусиль Збройних сил України. І тому в ЄС запропонували ініціативу щодо виробництва боєприпасів.
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