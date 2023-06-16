Президентка Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

12:47 31 травня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю. Про це вона сказала на форумі Globsec 2023, який проходить у Братиславі у Словаччині.



Фон дер Ляєн наголосила, що нагальною потребою є військова допомога для підтримки зусиль Збройних сил України. І тому в ЄС запропонували ініціативу щодо виробництва боєприпасів.

"Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва вкрай необхідних артилерійських снарядів калібру 155 і 152 міліметрів. А ті, хто може, мають надати далекобійну артилерію та системи озброєння, які допоможуть Україні вирівняти розрив у дальності з окупаційними військами на полі бою", - заявила президентка Єврокомісії.