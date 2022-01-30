Президент Єврокомісії про "Північний потік-2" і відносини між ЄС і Москвою

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен не думає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" здатне змінити поведінку Росії та поліпшити відносини між ЄС і Москвою.
На щорічному виступі глав комісії в Європейському парламенті президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен висловила заклопотаність у питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2" і можливу зміну поведінки Росії та поліпшення відносини між ЄС і Москвою.
"Для тих, хто виступає за тісні відносини з Росією я скажу, що отруєння Олексія Навального покращеною версією нервового агента - це не поодинокий інцидент" - заявила фон дер Ляйен.
За її словами, цю модель поведінки Росії вже можна було спостерігати в Грузії, в Україні, в Сирії та в Солсбері, а також в процесі втручання у вибори по всьому світу.
"Ця модель поведінки залишається незмінною і жоден газопровід її не змінить" - заявила фон дер Ляйен, викликавши бурхливі оплески членів Європарламенту.
Напередодні президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що питання отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і будівництво газопроводу "Північний потік-2" не можна пов'язувати.
Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір узгодити з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.
Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".
На щорічному виступі глав комісії в Європейському парламенті президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен висловила заклопотаність у питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2" і можливу зміну поведінки Росії та поліпшення відносини між ЄС і Москвою.
"Для тих, хто виступає за тісні відносини з Росією я скажу, що отруєння Олексія Навального покращеною версією нервового агента - це не поодинокий інцидент" - заявила фон дер Ляйен.
За її словами, цю модель поведінки Росії вже можна було спостерігати в Грузії, в Україні, в Сирії та в Солсбері, а також в процесі втручання у вибори по всьому світу.
"Ця модель поведінки залишається незмінною і жоден газопровід її не змінить" - заявила фон дер Ляйен, викликавши бурхливі оплески членів Європарламенту.
Напередодні президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що питання отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і будівництво газопроводу "Північний потік-2" не можна пов'язувати.
Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір узгодити з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.
Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".
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