Президент Естонії закликав НАТО зміцнити східний фланг, доки не стало надто пізно

18:48 28 березня Київ, Україна

Президент Естонії Алар Каріс у статті Financial Times назвав аргументи на користь розширення Альянсу на схід:

"Уряди багатьох країн не сприйняли всерйоз попередження Польщі та країн Балтії про Росію. Тепер вони бачать, що ці країни мали рацію. Кремль "прагне спорудити в Європі нову залізну завісу".", - заявив Каріс.

НАТО має бути готовим до наступних загроз, оскільки РФ загрожує всьому демократичному світу.

"Коли країни на східному фланзі говорили про зміцнення оборони НАТО, деякі відкидали це як стомлюючі скарги", але сказав, що після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, "люди почали розуміти, що, можливо, у попередженнях Польщі та країн Балтії. була частка правди", - додав Каріс.

Особливу військову загрозу Путін представляє тих країн, які географічно найбільш близькі до РФ.