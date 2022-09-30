Президент дав прогноз щодо термінів вступу України до ЄС

12:35 30 вересня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський упевнений, що після перемоги України наша країна протягом кількох років стане повноправним членом Європейського Союзу.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії. Його слова у п'ятницю, 30 вересня, наводить пресслужба Офісу Президента.

"Ми вже набули статусу кандидата – потужно працювали над цим навіть під час війни… Країна обрала шлях до Євросоюзу. Сумнівів немає, що протягом двох-трьох років ми отримаємо членство в Європейському Союзі. Принаймні, ми чітко йдемо – і законодавчо, і в діалозі з нашими партнерами. І більшість країн ЄС нас уже там бачать", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна перебуває на шляху до членства в НАТО та паралельно готує договір про гарантії безпеки.

"Ми розробили серйозний документ – рекомендації до цього договору для кола країн – гарантів безпеки для України. Нам цей договір дуже потрібний. І вкрай потрібний на шляху до НАТО", – зазначив Володимир Зеленський і додав, що невідомо, скільки триватиме цей шлях, але на ньому Україні потрібна безпека.