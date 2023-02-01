Президент Австрії Александер Ван дер Беллен прибув до Києва

12:22 01 лютого Київ, Україна

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прибув із офіційним візитом до Києва. Про це він повідомив у Twitter у середу, 1 лютого.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом із президентом України Володимиром Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", - йдеться у повідомленні.

На іншому відео, знятому в поїзді дорогою в Україну, Ван дер Беллен повідомив, що їде до Києва з метою демонстрації солідарності з українцями, які відбивають російське вторгнення.

"Те, що ця поїздка до Києва відбувається одразу після мого офіційного вступу на посаду, є цілеспрямованим проявом солідарності та підтримки людей в Україні", - заявив він.

Ван дер Беллена супроводжує австрійська делегація, яка їде з конкретним пакетом допомоги "зокрема, терміново необхідними генераторами".