Престур МВС та КМДА для вітчизняних та іноземних ЗМІ

07:04 30 березня Київ, Україна

Департамент комунікації МВС спільно з Департаментом інформаційної політики КМДА провели престур для вітчизняних та іноземних ЗМІ



Журналісти відвідали зруйновані склади, які постачали харчові продукти Київській області.



Оптові склади було зруйновано під час ракетних обстрілів, наслідки яких рятувальники ліквідують досі.



Водночас, жителі Київщини зараз мають можливість отримувати гуманітарну допомогу, яка надходить від міжнародних партнерів та громад Західної частини України. Надалі адресована індивідуальна допомога броварчанам та переселенцям із тимчасово окупованих територій централізовано лунає органами місцевої влади.



Крім того, журналісти змогли зустріти евакуаційну колону мешканців області, яких із зайнятих російськими агресорами територій вдалося вивезти працівникам поліції.



Операцією з евакуації близько 60-ти громадян, серед яких було багато дітей, керував начальник поліції Київської області Андрій Небітов.