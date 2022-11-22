Злочини росії в Україні вказують на новий Нюрнберг - Держдеп США

11:21 22 листопада Київ, Україна

Катування, вбивства мирних жителів, страти військовополонених і цивільних, сексуальне насильство над жінками та дітьми, насильницьке переселення, фільтраційні табори, де українці зазнають фізичного та психологічного насильства, – всі ці дії російських військ мають системний характер, заявила Бет Ван Шак, посол США з особливих доручень у сфері міжнародної кримінальної юстиції*. Відповідальність за організацію цих злочинів несе найвище російське керівництво.

«Агресія проти України – це очевидне порушення статуту ООН, і у нас є докази того, що ця агресія супроводжується систематичними військовими злочинами, що скоюються в кожному регіоні, де були розміщені російські війська. Такі злочини містять свідомі, масові та невідповідні атаки на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури», – заявила Ван Шак журналістам.

«Коли ми бачимо такі дії системного характеру, включаючи створення великої мережі фільтраційних таборів, дуже складно уявити, як такі злочини можуть бути скоєні без вказівок із верху командної вертикалі», – сказала посол.

Відповідаючи на запитання журналіста, який нагадав, що 20 листопада розпочався Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями (1945 р.), Ван Шак зазначила, що те, що відбувається в Україні, «очевидно, вказує на новий Нюрнберг»



Як союзники наприкінці Другої світової війни разом реалізували першорядне завдання відновлення справедливості, відкривши нову еру відповідальності за те, що на той момент було найгіршим із злочинів, які тільки можна собі уявити, то сьогодні нам випадає завдання притягнути тих, хто несе відповідальність за військові злочини та інші злочини, які ми спостерігаємо в Україні.





Два місяці тому ООН назвала зґвалтування "частиною російської військової стратегії" на війні в Україні. А



Ван Шак не стала відповідати на запитання, чи вважають США володимира путіна винним у військових злочинах в Україні. Але зазначила, що за міжнародними законами положення про відповідальність керівників за злочини, вчинені підлеглими, дозволяє прокурорам «йти до верху командної вертикалі».



Розслідуваннями злочинів в Україні займаються кілька національних та міжнародних організацій – Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС), ООН, європейські країни створили спільну слідчу групу. Обмежені повноваження МКС не повинні завадити йому переслідувати путіна за конкретні військові злочини та злочини проти людяності, заявив у жовтні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн. Він розповів, що Генеральна прокуратура Німеччини у березні розпочала розслідування з міжнародного права злочинів, скоєних на території України, а восени зайнялася створенням ще двох підрозділів для роботи у цій галузі. Міжнародне кримінальне право дозволяє переслідувати за кримінальні злочини незалежно від місця їхнього скоєння та громадянства злочинця, зазначив міністр.



Проте наявні сьогодні органи правосуддя не мають змоги провести процес у справі про злочин агресії, за яким можна було б притягнути до відповідальності найвище керівництво росії (як це було зроблено з лідерами нацистської Німеччини). Тому юристи та деякі країни закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу.



З урахуванням нинішньої війни та дій росії у попередніх війнах – у Чечні, Сирії, Грузії, «вона, безумовно, повернулася спиною до цієї спадщини», тобто спадщини Нюрнберга, вважає посол.Два місяці тому ООН назвала зґвалтування "частиною російської військової стратегії" на війні в Україні. А у понеділок Парламентська асамблея країн НАТО заявила про необхідність створити міжнародний трибунал для притягнення росії до відповідальності за війну . Він «дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво росії», заявив керівник постійної делегації України Єгор Чернєв.Ван Шак не стала відповідати на запитання, чи вважають США володимира путіна винним у військових злочинах в Україні. Але зазначила, що за міжнародними законами положення про відповідальність керівників за злочини, вчинені підлеглими, дозволяє прокурорам «йти до верху командної вертикалі».Розслідуваннями злочинів в Україні займаються кілька національних та міжнародних організацій – Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС), ООН, європейські країни створили спільну слідчу групу. Обмежені повноваження МКС не повинні завадити йому переслідувати путіна за конкретні військові злочини та злочини проти людяності, заявив у жовтні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн. Він розповів, що Генеральна прокуратура Німеччини у березні розпочала розслідування з міжнародного права злочинів, скоєних на території України, а восени зайнялася створенням ще двох підрозділів для роботи у цій галузі. Міжнародне кримінальне право дозволяє переслідувати за кримінальні злочини незалежно від місця їхнього скоєння та громадянства злочинця, зазначив міністр.Проте наявні сьогодні органи правосуддя не мають змоги провести процес у справі про злочин агресії, за яким можна було б притягнути до відповідальності найвище керівництво росії (як це було зроблено з лідерами нацистської Німеччини). Тому юристи та деякі країни закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу.

*Посол з особливих доручень у сфері міжнародної кримінальної юстиції представляє США у міжнародних організаціях, які займаються розслідуванням військових злочинів та інших злочинів, бере участь у міжнародних програмах щодо їхнього запобігання та відшкодування збитків внаслідок їхнього скоєння, притягнення винних до відповідальності. Крім України, Бет Ван Шак бере участь у таких програмах, пов'язаних з М'янмою, Центральною Африкою, Венесуелою та ін.