Злочини РФ: ПАРЄ вирішила терміново заснувати спеціальний міжнародний кримінальний трибунал

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка прямо закликає негайно заснувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.
Про це у Фейсбуці повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
Резолюція 2433 "Наслідки продовження агресії Російської Федерації проти України: роль та відповідь Ради Європи" – це перша резолюція міжнародної організації, в якій прямо міститься такий заклик, зазначив Кориневич.
Так, у пункті 11.20 зазначено, що ПАРЄ закликає держав-учасниць Ради Європи "терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, вчиненого політичним та військовим керівництвом Російської Федерації, та надання необхідної фінансової підтримки".
А в пункті 14.2 – "підтримувати ініціативи, спрямовані на встановлення відповідальності Росії з міжнародного права, прав людини та міжнародного кримінального права". Зокрема, йдеться про розслідування, розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду та державами-членами Європейського Союзу. Тут також зазначено початок згаданого трибуналу.
Про це у Фейсбуці повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.
Резолюція 2433 "Наслідки продовження агресії Російської Федерації проти України: роль та відповідь Ради Європи" – це перша резолюція міжнародної організації, в якій прямо міститься такий заклик, зазначив Кориневич.
Так, у пункті 11.20 зазначено, що ПАРЄ закликає держав-учасниць Ради Європи "терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, вчиненого політичним та військовим керівництвом Російської Федерації, та надання необхідної фінансової підтримки".
А в пункті 14.2 – "підтримувати ініціативи, спрямовані на встановлення відповідальності Росії з міжнародного права, прав людини та міжнародного кримінального права". Зокрема, йдеться про розслідування, розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду та державами-членами Європейського Союзу. Тут також зазначено початок згаданого трибуналу.
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