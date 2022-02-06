Пресконференція Володимира Зеленського пройде на заводі Антонов

Для другої великої пресконференції президента вибрано досить оригінальне місце - завод Антонов.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Початок зустрічі з журналістами заплановано на 12.00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.
Акредитація журналістів проводиться до 15:00 середи.
Пресконференція транслюватиметься онлайн в соцмережах, на офіційних сторінках ОП українською та англійською мовами.
Початок зустрічі з журналістами заплановано на 12.00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.
Акредитація журналістів проводиться до 15:00 середи.
Пресконференція транслюватиметься онлайн в соцмережах, на офіційних сторінках ОП українською та англійською мовами.
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