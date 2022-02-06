Пресконференція Володимира Зеленського пройде на заводі Антонов

11:52 19 травень Київ, Україна

Для другої великої пресконференції президента вибрано досить оригінальне місце - завод Антонов.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Початок зустрічі з журналістами заплановано на 12.00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.



Акредитація журналістів проводиться до 15:00 середи.



Пресконференція транслюватиметься онлайн в соцмережах, на офіційних сторінках ОП українською та англійською мовами.