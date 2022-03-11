Пресконференції за участю Байдена і Путіна не буде - Білий дім

Після зустрічі Байдена і Путіна президенти не влаштовуватимуть пресконференцію. Таку заяву зробив Білий дім. Уряд Америки не вважає за потрібне проводити пресконференцію після зустрічі світових лідерів. Основна причина - невдала зустріч Путіна і Дональда Трампа.

У матеріалі сказано, що помічники Байдена під час консультацій щодо зустрічі президентів відстоювали американську позицію, тому що російські колеги наполягали, щоб пресконференція була спільною. Однак, незважаючи на те, що після зустрічі в Гельсінкі Путін, як йому здавалося, виглядав краще на тлі Трампа, американська сторона вирішила, що буде проводити "соло" пресконференцію.

В оточенні Байдена сподіваються на те, що зустріч президентів буде "прямою і відвертою".

"Індивідуальна пресконференція - чудовий формат для чіткого обговорення з представниками преси тем саміту президентів", - поділився один з інсайдерів.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін також буде розмовляти з журналістами окремо. Інформацію підтвердив його прессекретар Дмитро Пєсков. Перш за все, на пресконференцію Путіна запросять "репортерів Кремлівського пулу». Пєсков додав, що проведення окремих пресконференцій є "практикою американської сторони" і свідчить про "занижені очікування від саміту".

Серед тем, які планують обговорити президенти - контроль над ядерним озброєнням, зміни клімату, атаки програм-вимагачів, права людини, вторгнення Росії в Україну, спроби втрутитися у вибори за кордоном. Спільні пресконференції за результатами зустрічей політиків проводять як демонстрацію єднання іноземних лідерів.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки - "дати зрозуміти Путіну і Китаю, що Європа і Сполучені Штати як і раніше, близькі, а "Велика сімка" буде діяти". Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена і Путіна - це "не про партнерство або дружні відносини, а про американські інтереси".