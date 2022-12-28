Поплічник путіна закликав не пускати в країну росіян, які підтримують Україну

12:42 28 грудня Київ, Україна

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв закликав не пускати назад до країни росіян, які "закликають до її поразки" у війні проти України.



Про це повідомив медведєв у Telegram.

"Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та загибелі, повинні розглядатися як вороги суспільства... Нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ щодо цих осіб ніхто не порушував. Таких осіб не слід пускати назад до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, у чому б вони не перебували", - йдеться у повідомленні.



На його думку, повернення до росії тих, кого він вважає ворогами росії, має відбуватися після "заздалегідь зробленого недвозначного публічного каяття, а у відповідних випадках – тільки через амністію чи помилування".