Україна та Естонія домовилися про співпрацю

Прем'єри України Денис Шмигаль і Естонії Юрі Ратас в форматі відеоконференції підписали угоду про співпрацю між країнами.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів у п'ятницю, 27 листопада.
Шмигаль зазначив, що Україна прагне до максимальної активізації українсько-естонського торгово-економічного співробітництва, оскільки цей напрям має значний потенціал, ця угода про технічне та фінансове співробітництво покликана створити умови для подальшої реалізації спільних проєктів двох країн.
Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас і України Денис Шмигаль підкреслили, що ця угода допоможе виходу співробітництва країн на новий рівень якості, а Естонія зможе надати більш практичну допомогу Україні.
Також Ратас зазначив, що Україна є одним з найбільш вагомих партнерів для Естонії, і країна зацікавлена в посиленні співпраці в сфері освіти, спорту і реформування держуправління.
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