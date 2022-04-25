Україна та Естонія домовилися про співпрацю

19:48 27 листопада Київ, Україна

Прем'єри України Денис Шмигаль і Естонії Юрі Ратас в форматі відеоконференції підписали угоду про співпрацю між країнами.



Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів у п'ятницю, 27 листопада.

Шмигаль зазначив, що Україна прагне до максимальної активізації українсько-естонського торгово-економічного співробітництва, оскільки цей напрям має значний потенціал, ця угода про технічне та фінансове співробітництво покликана створити умови для подальшої реалізації спільних проєктів двох країн.

"Україна також зацікавлена в участі в ініціативі "Триморья" і розраховує на підтримку Естонської Республіки в цьому напрямку", - сказав прем'єр-міністр України.

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас і України Денис Шмигаль підкреслили, що ця угода допоможе виходу співробітництва країн на новий рівень якості, а Естонія зможе надати більш практичну допомогу Україні.



Також Ратас зазначив, що Україна є одним з найбільш вагомих партнерів для Естонії, і країна зацікавлена в посиленні співпраці в сфері освіти, спорту і реформування держуправління.