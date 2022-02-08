Прем'єр-міністр Естонії прибуде в Україну з робочим візитом

15:48 17 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відвідає Україну, в ході візиту політик зустрінеться з українським урядом, а також відвідає Донбас.





Її візит триватиме з 17 по 19 травня, пише ERR з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

"Моя мета - підтвердити підтримку Естонії європейської інтеграції України в той час, коли ситуація на українському кордоні знову ескалувалася через дії Росії, і обговорити співпрацю в проведенні реформ", - сказала Каллас.

До Києва Каллас прибуде в другій половині дня в понеділок. Сьогодні ж вона зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.



У вівторок з віцепрем'єром з питань тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим Каллас вирушить в Луганську область. Там вона планує відвідати контрольні пункти в'їзду-виїзду.



19 травня голова естонського уряду зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і президентом Володимиром Зеленським.



Уряд Естонії втілює кілька проєктів в регіоні конфлікту на Донбасі, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей в сфері освіти. Також Естонія працює над забезпеченням Інтернетом в двох місцевих селах і надає гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім'ям.



Крім цього, Естонія допомагає ліквідовувати наслідки великих лісових пожеж, що сталися в Україні в 2020 році.