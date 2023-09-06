Прем'єр Японії анонсував надання Україні допомоги у розмірі до $7 млрд

"Я відвідував Київ та Бучу у березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія росії проти України є надзвичайним актом, який підриває основи міжнародного порядку. Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир та знову повернути його на прекрасну українську землю", - додав політик.