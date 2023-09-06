Прем'єр Японії анонсував надання Україні допомоги у розмірі до $7 млрд
08:30 24 серпня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів.
"Японія постійно забезпечуватиме (Україні - ред.) різноманітну допомогу у розмірі до 7 мільярдів доларів залежно від потреб", - сказав Кісіда.
Прем'єр зазначив, що Токіо скористається своїм досвідом та знаннями в галузі післявоєнного відновлення та відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги, а також зазначив:
- послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим;
- продовження тісної співпраці з міжнародним співтовариством, у тому числі країнами G7;
- приєднання до санкцій проти росії.
"Я відвідував Київ та Бучу у березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія росії проти України є надзвичайним актом, який підриває основи міжнародного порядку. Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир та знову повернути його на прекрасну українську землю", - додав політик.
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