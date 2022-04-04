Прем'єр Польщі закликав до відмови від російських нафти і газу та введення санкцій проти єдиної росії

13:02 04 квітня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Ірпені та Бучі.



Європа має повністю відмовитись від російських енергоносіїв. Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив на пресконференції.



Моравецький закликав усіх лідерів Європейського Союзу відмовитися від використання російського вугілля, газу та нафти: «Зробити потрібно якнайшвидше». За словами голови польського уряду, потрібні й інші санкції, які нарешті зламають військову машину володимира путіна.



Зокрема, польський прем'єр-міністр нагадав, що його країна пропонує Європі запровадити санкції проти всіх членів путінської партії «єдина росія»: «Не лише путін винен, всі, хто мовчить, хто підтримує його – також несуть відповідальність».



Також глава уряду Польщі заявив, що шенгенські візи для росіян мають видаватися лише з гуманітарною метою, решта громадян росії мають отримувати відмову в отриманні цих віз.



Моравецький закликав світову спільноту створити міжнародну комісію з розслідування злочинів російських окупантів на території Ірпеня, Бучі та інших українських міст, злочинів, про які стало відомо після звільнення Київської області від російського агресора.



Щодо головних європейських опонентів посилення санкцій проти росії, то це, за словами Матеуша Моравецького, є не прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не підтримував обмеження щодо росії – а великі країни Євросоюзу, які хвилюються за власний бізнес. Особливо польський прем'єр зазначив Німеччину, як «головне гальмо потужних антиросійських санкцій».