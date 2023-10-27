Прем'єр-міністру Словенії пред'явлено звинувачення у втручанні в затримання шпигунів

12:28 27 жовтня Київ, Україна

Звинувачення у втручанні у діяльність правоохоронних органів були пред'явлені прем'єр-міністру Роберту Голобу у зв'язку із затриманням двох ймовірних російських шпигунів у Словенії у листопаді 2022 року.



Ця інформація стала відомою через повідомлення Euractiv.



Звинувачення проти Голоба полягають у тому, що він втрутився у встановлення дати затримання осіб, які підозрюються у шпигунстві. Стверджується, що спочатку дата арешту була запланована наступного дня після важливого референдуму, і Голоб, як стверджують, спробував уникнути цієї дати, щоб не зіпсувати репутацію уряду.



Звинувачення були представлені колишнім міністром внутрішніх справ Тетяною Бобнар, яка пішла у відставку у грудні минулого року після конфлікту з Голобом через, як вона вважає, непідробний вплив на поліцію внаслідок тиску.



Минулого тижня Бобнар дала свідчення у парламентському розслідуванні щодо можливих тисків на правоохоронців. Хоча її свідчення були конфіденційними, їхня суть швидко стала відома через ЗМІ.



Голоб відкинув звинувачення, назвавши їх "ще однією галюцинацією, яка абсолютно не відповідає дійсності".

"Жоден прем'єр-міністр не має такої влади, і зокрема не може вимагати перенесення арешту", - підкреслив він в інтерв'ю на одному з телевізійних шоу.

Підтримку Голобу висловила SOVA, національна служба розвідки та безпеки, яка зробила публічну заяву. Вона назвала хибними твердження про вплив Голоба на дату арешту.



SOVA стверджує, що взаємодіяла з Національним бюро розслідувань, спеціальним підрозділом поліції, і дати арешту було визначено директором агентства, виходячи з оперативних та тактичних міркувань, і ніяк не на прохання прем'єр-міністра чи інших осіб.



Ці звинувачення наразі розглядаються парламентською комісією, відповідальною за нагляд за розвідкою та службами безпеки. Голова комісії, опозиційний депутат Віктор Жакель, зазначив, що подані дані суперечливі та потребують додаткового розслідування.



За його словами, парламентарі прагнуть з'ясувати, "чи була дата арешту обрана на професійній основі чи під впливом політичних мотивів".



Бобнар, яка є радницею президента, підтвердила свої звинувачення після заперечення Голоба і висловила надію на незалежне розслідування з боку комісії.