Прем'єр-міністр України зустрівся із президенткою Європарламенту
13:31 05 вересня Київ, Україна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою та керівниками політичних груп.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Прем'єр зазначив, що Україна та українці перебувають у фокусі уваги Європарламенту.
"Дякував нашим друзям за рішучість та лідерство у допомозі Україні. Наступного тижня відбудеться перша пленарна сесія
ЄП у новому сезоні. Упевнений, що Європарламент та інші інституції ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України і визначать безумовним пріоритетом перемогу у війні", - заявив Шмигаль.
За його словами, пріоритетами залишаються: військова допомога, посилення санкційного тиску, фінансова та гуманітарна підтримка України.
"Після набуття Україною статусу кандидата нашим ключовим пріоритетом є перехід до переговорного процесу щодо членства. Розраховуємо на підтримку Європарламенту з цього питання", - наголосив голова Кабміну.
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