Прем'єр-міністр України зустрівся із президенткою Європарламенту

13:31 05 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою та керівниками політичних груп.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.



Прем'єр зазначив, що Україна та українці перебувають у фокусі уваги Європарламенту.

"Дякував нашим друзям за рішучість та лідерство у допомозі Україні. Наступного тижня відбудеться перша пленарна сесія ЄП у новому сезоні. Упевнений, що Європарламент та інші інституції ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України і визначать безумовним пріоритетом перемогу у війні", - заявив Шмигаль.

За його словами, пріоритетами залишаються: військова допомога, посилення санкційного тиску, фінансова та гуманітарна підтримка України.