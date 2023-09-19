Прем'єр-міністр України представив ЄС компроміс щодо експорту зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив ініціативу уряду щодо компромісного сценарію з експорту зернових продуктів до країн-сусідів.
Для запобігання спотворенням на ринку серед сусідніх держав-членів ЄС, Шмигаль оголосив про плани прийняти постанову, згідно з якою товари, що експортуються до 5 сусідніх держав, будуть піддаватися верифікації та узгодженню з боку українського Міністерства економіки.
Україна зазначила, що у разі, якщо Польща, Угорщина та Словаччина не погодяться на врегулювання спору та не скасують односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, вона продовжить позиватися до Світової організації торгівлі (СОТ). Це рішення пов'язане з обмеженнями, які продовжують негативно впливати на українських аграрних виробників.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також оголосив про початок антидискримінаційного розслідування щодо недружніх дій зазначених країн у сфері торгівлі.. Основою для цього розслідування стала статистика за 2023 рік.
Шмигаль наголосив, що подальше обмеження імпорту певних товарів із цих країн може стати неминучим, якщо вони не погодяться на заходи, погоджені з Єврокомісією, та не скасують односторонніх обмежень.
У світлі поточних подій, пов'язаних з атаками росії на українську інфраструктуру та аграрні підприємства, прем'єр-міністр підкреслив, що додаткові обмеження на аграрний експорт з боку сусідніх країн можуть завдати серйозної шкоди українській економіці, фінансам, податковим надходженням та робочим місцям, а також сприяти реалізації російських стратегічних планів.
Україна зазначила, що у разі, якщо Польща, Угорщина та Словаччина не погодяться на врегулювання спору та не скасують односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, вона продовжить позиватися до Світової організації торгівлі (СОТ). Це рішення пов'язане з обмеженнями, які продовжують негативно впливати на українських аграрних виробників.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також оголосив про початок антидискримінаційного розслідування щодо недружніх дій зазначених країн у сфері торгівлі.. Основою для цього розслідування стала статистика за 2023 рік.
Шмигаль наголосив, що подальше обмеження імпорту певних товарів із цих країн може стати неминучим, якщо вони не погодяться на заходи, погоджені з Єврокомісією, та не скасують односторонніх обмежень.
У світлі поточних подій, пов'язаних з атаками росії на українську інфраструктуру та аграрні підприємства, прем'єр-міністр підкреслив, що додаткові обмеження на аграрний експорт з боку сусідніх країн можуть завдати серйозної шкоди українській економіці, фінансам, податковим надходженням та робочим місцям, а також сприяти реалізації російських стратегічних планів.
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