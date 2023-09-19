Прем'єр-міністр України представив ЄС компроміс щодо експорту зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив ініціативу уряду щодо компромісного сценарію з експорту зернових продуктів до країн-сусідів.

"Наш уряд пропонує Європейському союзу та сусіднім країнам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій, спрямований на регулювання експорту 4 груп аграрних товарів з України", - наголосив він.