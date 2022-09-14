Прем'єр-міністр озвучив якою має бути українська армія після закінчення війни

18:24 14 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив бачення уряду України нашої армії після війни з Росією.

Про це він заявив під час прес-конференції у Києві у середу, 14 вересня.

"Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні за фактом стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, ми в цій професійній армії завершимо впровадження стандартів НАТО. Звичайно, всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов'язаними, мають проходити відповідні курси", - наголосив він.

Він також вважає, що заклик має бути скасовано.