Прем'єр-міністр Фінляндії приїхала подивитися в Ірпені та Бучі наслідки "російського світу"

12:54 26 травня Київ, Україна

В Україну з візитом прибула прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в Ірпінь та Бучу.

Про це повідомили на сайті міської ради Ірпені.



У повідомленні зазначається, що секретар Ірпінської міської ради Анжела Макєєва показала главі фінського уряду наслідки "російського світу", що залишилися після окупантів.

"Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, і став щитом Києва.. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за введення більш жорстких санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу”, - зазначила Макєєва.

Також Санна Марін відвідала звільнену від російських окупантів Бучу.