Прем'єр-міністр Фінляндії приїхала подивитися в Ірпені та Бучі наслідки "російського світу"

В Україну з візитом прибула прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в Ірпінь та Бучу.
Про це повідомили на сайті міської ради Ірпені.
У повідомленні зазначається, що секретар Ірпінської міської ради Анжела Макєєва показала главі фінського уряду наслідки "російського світу", що залишилися після окупантів.
У повідомленні зазначається, що секретар Ірпінської міської ради Анжела Макєєва показала главі фінського уряду наслідки "російського світу", що залишилися після окупантів.
Також Санна Марін відвідала звільнену від російських окупантів Бучу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі