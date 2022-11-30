Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запаси вугілля та газу

В українських газосховищах накопичено достатньо газу для проходження зими.
Про це у вівторок, 29 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.
Про це у вівторок, 29 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.
Шмигаль розповів, що уряд перебуває у постійному діалозі з мережами палива та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.
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