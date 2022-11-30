Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запаси вугілля та газу

08:06 30 листопада Київ, Україна





Про це у вівторок, 29 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.



За його словами, країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах. В українських газосховищах накопичено достатньо газу для проходження зими.Про це у вівторок, 29 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.За його словами, країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.

"Цього ресурсу вистачить для того, щоби стабільно пройти зиму. Це стосується не тільки газу та вугілля, а й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости", - зазначив він..



Шмигаль розповів, що уряд перебуває у постійному діалозі з мережами палива та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.