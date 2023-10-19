Прем'єр Литви обіцяє підтримку України попри війну в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Литви, Інгріда Шимоніте, заявила, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку з боку своїх міжнародних партнерів, незважаючи на напад терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль..
Цю інформацію повідомляє DW, посилаючись на інтерв'ю Шимоніті.
Шимоніте наголосила, що важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, що розгорнулася проти неї з боку росії, і тому західні країни не повинні зупиняти постачання необхідної зброї та фінансової підтримки.
Вона також зазначила, що більшість країн усвідомлюють, що російське вторгнення в Україну та війна між Ізраїлем та ХАМАС - це довгострокові проблеми, тому увага має бути зосереджена на питаннях оборони та безпеки.
Прем'єр-міністр наголосила, що Україна щодня демонструє свою рішучість боротися за право вступу до Європейського Союзу та НАТО.
Цю інформацію повідомляє DW, посилаючись на інтерв'ю Шимоніті.
Шимоніте наголосила, що важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, що розгорнулася проти неї з боку росії, і тому західні країни не повинні зупиняти постачання необхідної зброї та фінансової підтримки.
Вона також зазначила, що більшість країн усвідомлюють, що російське вторгнення в Україну та війна між Ізраїлем та ХАМАС - це довгострокові проблеми, тому увага має бути зосереджена на питаннях оборони та безпеки.
Прем'єр-міністр наголосила, що Україна щодня демонструє свою рішучість боротися за право вступу до Європейського Союзу та НАТО.
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