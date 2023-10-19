Прем'єр Литви обіцяє підтримку України попри війну в Ізраїлі

18:21 19 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Литви, Інгріда Шимоніте, заявила, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку з боку своїх міжнародних партнерів, незважаючи на напад терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль..

Цю інформацію повідомляє DW, посилаючись на інтерв'ю Шимоніті.

Шимоніте наголосила, що важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, що розгорнулася проти неї з боку росії, і тому західні країни не повинні зупиняти постачання необхідної зброї та фінансової підтримки.

Вона також зазначила, що більшість країн усвідомлюють, що російське вторгнення в Україну та війна між Ізраїлем та ХАМАС - це довгострокові проблеми, тому увага має бути зосереджена на питаннях оборони та безпеки.

Прем'єр-міністр наголосила, що Україна щодня демонструє свою рішучість боротися за право вступу до Європейського Союзу та НАТО.
"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була частиною європейської та НАТО-сімей. Однак для досягнення цієї мети потрібен консенсус на переговорах, і це може зайняти якийсь час", - наголосила Шимоніте.