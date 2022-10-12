Прем'єр Латвії закликав ЄС скасувати усі туристичні візи для росіян

08:33 11 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш закликав лідерів ЄС скасувати всі туристичні візи для росіян, відновивши дебати щодо подальшого посилення санкцій проти росії володимира путіна.

Він вважає, що всі інші країни ЄС мають наслідувати приклад Латвії, Литви, Польщі, Естонії та Фінляндії і запровадити тотальну заборону, пише The Guardian.



Криш'яніс не згоден з тим, що дозвіл на в'їзд для тих, хто рятується від мобілізації, послабив би армію росії. Він також розуміє, що багато чоловіків не хочуть йти воювати, оскільки бояться загинути в Україні, але якщо пускати всіх таких громадян, це може спровокувати «потенційно величезну хвилю імміграції з росії», що «загрожує безпеці Європи».

«Я думаю, більшість дисидентів уже поїхали. Потім будуть економічні опортуністи, багато інших причин, і люди з невідомою лояльністю», — пояснив прем'єр.

При цьому він уточнив, що в'їзд з гуманітарних причин має розглядатись у кожному конкретному випадку індивідуально.



Латвія, Литва, Естонія та Польща заборонили в'їзд росіянам 19 вересня. Туди не можуть потрапити навіть ті, хто має шенгенські візи, видані третіми країнами. Винятки зробили лише для дипломатів, водіїв фур, а також громадян, які в'їжджають на територію цих держав із сімейних та гуманітарних причин.



30 вересня кордон із росією закрила Фінляндія. Заборона поширюється на туристів та транзитних мандрівників. Однак до країни, як і раніше, можуть потрапити громадяни росії, які перетинають кордон з гуманітарних та деяких інших причин, у тому числі з метою навчання, роботи або відвідування родичів.



Міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен також зазначила, що росіяни, як і раніше, можуть претендувати на надання притулку. З моменту оголошення в росії «часткової мобілізації» з таким запитом звернулися вже сотні людей.