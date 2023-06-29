Прем'єр Ізраїлю розглядає можливість візиту до України

06:31 29 червня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває на ранній стадії планування візиту до України, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє The Jerusalem Post.

Корнійчук обговорив це питання з офісом прем'єр-міністра напередодні та з'ясував, що вони готові розглянути можливість візиту до Києва.



За його словами, Нетаньяху "переглядає питання, пов'язані з росією" після "заколоту" "вагнерівців". Посол зазначає, що поїздка перебуває на попередній стадії планування та її дата ще не визначена. У той же час в офісі ізраїльського прем'єр-міністра заявили, що жодного рішення ще не ухвалено.

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньяху потрапити до Білого дому — через Київ. Запрошення лежить на столі, його вже кілька разів передавали, і я сподіваюся, що його буде прийнято, і ми побачимо пана Нетаньяху в Києві", - сказав Корнійчук.

У той же час Міністерство закордонних справ Ізраїлю вперше публічно рекомендувало Нетаньяху зустрітися з президентом України Зеленським.. Про це на засіданні підкомітету із зовнішньої політики комітету Кнесету із закордонних справ та оборони заявив керівник відділу Євразії МЗС Ізраїлю Юваль Фукс.



Підкомітет був скликаний для обговорення позиції Ізраїлю щодо українсько-російської війни після того, як Корнійчук різко критикував бездіяльність Ізраїлю у наданні військової допомоги Україні.



Голова підкомітету депутат Кнесету Гедеон Саар висловив необхідність того, щоб Ізраїль відігравав більш помітну, активну роль у наданні допомоги Україні.

"Питання війни в Україні залишається проблемою номер один для миру, міжнародної спільноти та міжнародної громадської думки. В очах західного світу Ізраїль залишається на узбіччі цього конфлікту. Є потреба в оновленій оцінці ізраїльської політики щодо війни в Україні", - сказав Саар.

Він заявив про необхідність візиту прем'єр-міністра Нетаньяху до Києва, наголосив на важливості виконання всіх відкладених домовленостей з Україною та застеріг щодо російсько-іранського партнерства як загрози для Ізраїлю.



Представники влади Ізраїлю публічно нарікають на те, що російсько-іранське партнерство стало загрозою для їхньої країни.