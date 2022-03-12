Прем'єр Ізраїлю порадив Зеленському здатися - ЗМІ

11:05 12 березня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет рекомендував президентові України Володимиру Зеленському ухвалити пропозицію президента РФ Володимира Путіна.



Про це пише видання The Jerusalem Post.



Беннет нібито сказав це під час телефонного дзвінка Зеленському цього вівторка. Джерело в українському уряді стверджує, що дзвінок був ініційований Беннетом.

"На вашому місці я подумав би про життя своїх людей і прийняв би цю пропозицію", - сказав Беннет.

Відповідь Зеленського була короткою: "Я вас почув".

Джерело в уряді України прокоментувало розмову: "Беннет сказав нам здатися. Ми не збираємося цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна – це лише початок”.

Український чиновник також наголосив, що від посередництва Беннета немає результатів.