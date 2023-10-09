Прем'єр Данії просить НАТО не втомлюватися від війни в Україні

"Ми маємо бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може говорити, що втомився від війни, доки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішимо, що втоми від війни не буде у нашій трансатлантичній спільноті", - додала прем'єр Данії.