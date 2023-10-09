Прем'єр Данії просить НАТО не втомлюватися від війни в Україні

Прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен на Парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені закликала західних союзників Києва не відчувати "втоми від війни" в Україні.
Про це пише видання The Guardian.
Виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО, Фредеріксен наголосила: "Хоробрий український народ б'ється на полі бою. Вони — уособлення добра проти зла. Це [російське вторгнення в Україну] є загрозою ідеям, на яких побудовано НАТО, — свободі, демократії, верховенству права".
Виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО, Фредеріксен наголосила: "Хоробрий український народ б'ється на полі бою. Вони — уособлення добра проти зла. Це [російське вторгнення в Україну] є загрозою ідеям, на яких побудовано НАТО, — свободі, демократії, верховенству права".
У своїй промові Фредеріксен заявила, що президент росії володимир путін помилився, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаються тільки словами".
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