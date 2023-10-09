Прем'єр Данії просить НАТО не втомлюватися від війни в Україні

14:33 09 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен на Парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені закликала західних союзників Києва не відчувати "втоми від війни" в Україні.
 
Про це пише видання The Guardian.

Виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО, Фредеріксен наголосила: "Хоробрий український народ б'ється на полі бою. Вони — уособлення добра проти зла. Це [російське вторгнення в Україну] є загрозою ідеям, на яких побудовано НАТО, — свободі, демократії, верховенству права".
"Ми маємо бути з Україною до кінця. Ніхто з нас не може говорити, що втомився від війни, доки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Вирішимо, що втоми від війни не буде у нашій трансатлантичній спільноті", - додала прем'єр Данії.
У своїй промові Фредеріксен заявила, що президент росії володимир путін помилився, вважаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаються тільки словами".
"Українські військові воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також літатиме на наших F-16", - підсумувала чиновниця, закликавши представників інших країн НАТО розширити коаліцію щодо F-16 - країни, які поставлятимуть літаки та забезпечуватимуть підготовку українських пілотів