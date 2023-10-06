Прем'єр Чехії розкритикував президентку Словаччини за відмову надсилати допомогу Україні

17:29 06 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової протистояти наданню Україні нового пакету військової допомоги з боку Міністерства оборони.



Про це повідомив Radio Prague International.

"Зі зрозумілих причин мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", - заявив Петр Фіала на саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Нагадаємо, вчора президентка Словаччини Зузана Чапутова висловилася проти надання Україні додаткової військової допомоги у зв'язку з перемогою популістської партії Smer-SD на парламентських виборах. Ця партія заперечує необхідність підтримки України у її військовому конфлікті з росією.