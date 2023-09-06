Прем'єр Чехії закликав не допустити заморожування війни в Україні

16:02 28 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на нараді чеських послів заявив, що існує загроза переходу війни росії проти України до стадії замороженого конфлікту і наголосив, що Чехія має продовжувати військову та дипломатичну підтримку України.



Про це повідомляють Ceske Noviny. За словами Фіали, шанси на швидке завершення війни невеликі і стають дедалі меншими, адже наслідки російської агресії численні, і вони також певною мірою сприяють "знервованості", що відчувається в Чехії.

"Навіть на думку низки аналітиків, існує загроза тупикової ситуації та реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це сценарій, за яким ми маємо лише спостерігати, але ми також маємо зберегти цей сценарій у наших головах і думати про це у наших стратегіях", – зазначив він.

Він переконаний, що Чехія має продовжувати свою військову та іншу допомогу Україні, а також підтримувати її інтеграцію до ЄС та НАТО, одночасно готуючись до повоєнного відновлення країни. А також, що важливо не допустити своєрідної "втоми від тривалої ситуації" щодо війни в Україні.



Фіала запевнив, що Прага надасть максимальну допомогу Україні «не лише тим, що відкриватиме двері», а й переконуватиме інших партнерів із розумінням поставитися до цих амбіцій Києва, а також допомагатиме проводити реформи.