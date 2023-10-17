Прем'єр Чехії: майбутнє Заходу поставлено на карту в Україні та Ізраїлі

18:32 17 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петро Фіала висловив переконання на конференції SH!FTS, що майбутнє західної цивілізації та її основні цінності поставлено на карту в Україні та Ізраїлі.



Фіала підкреслив, що природа цих воєн різна: агресія росії в Україні є жорстоким, але конвенційним військовим зіткненням, у той час як напад палестинського руху ХАМАС на Ізраїль - це чистий тероризм.



Тим не менш, Фіала підкреслив, що їх поєднує факт нападу на західну цивілізацію, і ці напади впливають на міжнародну обстановку в наступному десятилітті.

"Кризи в галузі безпеки змушують нас реагувати та змінюватися під їх впливом", - сказав Фіала.

Прем'єр-міністр наголосив на важливості того, щоб Чехія відмовилася від легковажності та максимально підготувалася до різних загроз, оскільки, як він підкреслив, "без безпеки немає процвітання".

Фіала також наголосив, що важливо підтримувати тих, хто став жертвою агресії, та зміцнювати стійкість Чеської Республіки.. Він нагадав про рішення збільшити витрати на оборону до двох відсотків від внутрішнього валового продукту (ВВП) з початку наступного року.



Прем'єр-міністр підкреслив, що окрім питань оборони, необхідно працювати над зміцненням соціальної стійкості країни, оскільки сучасна держава стикається з високим рівнем пропаганди та психологічної війни, що ведеться на інформаційних майданчиках.



Фіала закликав не лише політиків, а й усіх, хто має можливість спілкуватися із широкою аудиторією, приділяти увагу пошуку згоди між різними верствами суспільства на загальній основі.