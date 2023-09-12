Прем'єр Британії про атаку росії в Чорному морі: вантажне судно було обстріляно

"Путін намагається виграти війну, яку йому не виграти, і ці напади показують, наскільки він зневірився. Обстрілюючи вантажні судна та українську інфраструктуру, росія завдає шкоди решті світу", - наголосив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.