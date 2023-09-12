Прем'єр Британії про атаку росії в Чорному морі: вантажне судно було обстріляно

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що цивільне вантажне судно в Чорному морі зазнало ракетної атаки з боку російських збройних сил, але ракети були успішно збиті українськими силами ППО.
Ця заява була зроблена Сунаком під час його виступу в парламенті і була поширена Reuters увечері в понеділок, 11 вересня.
Прем'єр-міністр уточнив, що атаки відбулася 24 серпня, і інформація про них стала відома "завдяки розсекреченим розвідданим". Судно під прапором Ліберії зазнало обстрілу кількома ракетами, включаючи ракети типу "Калібр", випущеними російським військовим кораблем.
За даними британського Міністерства закордонних справ, суховантажне судно знаходилося в морському порту Одеси, і воно не зазнало пошкоджень, оскільки ракети були успішно збиті українськими системами ППО.
Ця заява була зроблена Сунаком під час його виступу в парламенті і була поширена Reuters увечері в понеділок, 11 вересня.
Прем'єр-міністр уточнив, що атаки відбулася 24 серпня, і інформація про них стала відома "завдяки розсекреченим розвідданим". Судно під прапором Ліберії зазнало обстрілу кількома ракетами, включаючи ракети типу "Калібр", випущеними російським військовим кораблем.
За даними британського Міністерства закордонних справ, суховантажне судно знаходилося в морському порту Одеси, і воно не зазнало пошкоджень, оскільки ракети були успішно збиті українськими системами ППО.
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