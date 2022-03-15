Прем'єр Британії назвав "жахливою помилкою" відсутність реакції Заходу на російську анексію Криму 2014 року

15:50 15 березня Київ, Україна





Про це він сказав у коментарі The Telegraph. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував реакцію Заходу на анексію Криму 2014 року і підкреслив, що хоча б зараз світ повинен відмовитися від російських енергоносіїв.Про це він сказав у коментарі The Telegraph.

“Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ вчинив акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави – і ми дали йому залишитись із цими досягненнями. Ми думали, що можемо якось повернутися у нормальний стан справ”, – заявив він.

Британський прем'єр зазначив, що після анексії торгівля з РФ не тільки тривала, а й посилювалася і європейські країни стали ще залежнішими від російського газу.

"І коли Путін вирішив розпочати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світові буде дуже важко покарати його: він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє собі бомбити пологові будинки, відчуває, що може невибірково обстрілювати сім'ї, що тікають від війни”, – підкреслив Джонсон.

Він звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту та газ злітають ще вище". А це означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше – у Путіна".



На його переконання, світ не може постійно жити в такому шантажі і доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і використовуватиме цю залежність.

"Тому ця залежність має припинитися і вона припиниться", - сказав Джонсон.

За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" з того, що можна було б успішно експортувати. Отже, якщо РФ залишити без доходів від продажу нафти і газу, це створить для неї значні проблеми.

"США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми максимально співпрацюватимемо з ними та всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас", – заявив Джонсон.

На його думку, основою стратегії протидії залежності Заходу від Росії мають стати відновлювані джерела енергії. Зокрема, Британія вже працює над розробкою цієї стратегії.