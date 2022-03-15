Прем'єр Британії назвав "жахливою помилкою" відсутність реакції Заходу на російську анексію Криму 2014 року

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував реакцію Заходу на анексію Криму 2014 року і підкреслив, що хоча б зараз світ повинен відмовитися від російських енергоносіїв.
Про це він сказав у коментарі The Telegraph.
Про це він сказав у коментарі The Telegraph.
Британський прем'єр зазначив, що після анексії торгівля з РФ не тільки тривала, а й посилювалася і європейські країни стали ще залежнішими від російського газу.
Він звернув увагу на те, що "бомби падають, а ціни на нафту та газ злітають ще вище". А це означає "ще менше грошей у вашій кишені і ще більше – у Путіна".
На його переконання, світ не може постійно жити в такому шантажі і доки Захід буде економічно залежним від Путіна, він може і використовуватиме цю залежність.
За його словами, великі запаси енергоресурсів Росії одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, оскільки "більше він нічого не має" з того, що можна було б успішно експортувати. Отже, якщо РФ залишити без доходів від продажу нафти і газу, це створить для неї значні проблеми.
На його думку, основою стратегії протидії залежності Заходу від Росії мають стати відновлювані джерела енергії. Зокрема, Британія вже працює над розробкою цієї стратегії.
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